"علاء الدين" يطير فوق بساطه السحري في دبي... فيديو

أثار شاب أمريكي دهشة مرتادي شوارع مدينة دبي الإماراتية حيث ارتدى الزي التقليدي لشخصية "علاء الدين" الشهيرة في أفلام ديزني، كما ظهر فوق بساط سحري طائر يشبه ذلك الذي ظهر مع الشخصية الشهيرة.

وقال موقع "سي إن إن" إن الشاب الذي ظهر في هذا المقطع المتداول هو صانع محتوى أمريكي يدعى مارك داتون، وقد قرر تنفيذ فكرة ركوب "البساط السحري" الخاص بشخصية علاء الدين مستخدما لوح تزلج كهربائي.

وطار داتون على أحد شواطئ مدينة دبي مستخدما بساطه السحري ومرتديا زي "علاء الدين"، وذلك بعد أن طلب من صديقته هبة، وهي مصممة أزياء في دبي، تصميم زيّ يماثل زي شخصية فيلم الرسوم المتحركة "علاء الدين".

وعمد إلى لوح تزلج كهربائي يمكن تشغيله بجهاز تحكم عن بعد، ثم غطاه بسجادة تشبه في شكلها "البساط السحري"، وجاء الجزء الأصعب في هذه التجربة عندما قرر الشاب ببساطه السحري فوق سطح المياه.

ويقول داتون إن الناس لم تستطع تصديق ما تراه من شدة الدهشة، إذ توقف بعض المارة لمشاهدته، بينما التقط آخرون الصور وتسجيل مقاطع فيديو لما يرونه.