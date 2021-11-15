وحيد القرن الأبيض يحارب جاموسا أمام السياح... فيديو

وحيد القرن الأبيض الغاضب يقاتل جاموسًا أمام السياح في محمية كارييجا الطبيعية في جنوب أفريقيا. تم تسجيل قتال الحيوانات في مقطع فيديو نُشر على صفحة المحمية على فيسبوك.

تُظهر اللقطات، التي التقطتها "Nature Park Ranger Wayne Deryck Howarth"، الحيوانات برأسها بعنف نطح بعضها بعضا، مما رفع سحبًا من الغبار.

وكما يلاحظ في الفيديو، تتجمع جواميس أخرى حول قريب يقاتل وحيد القرن، كما لو كان ينوي الاستمتاع بالمشهد. تراقب أنثى وحيد القرن وشبلها الحركة من مسافة آمنة.