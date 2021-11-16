شاب يطلب الزواج من خطيبته بمساعدة أديل... فيديو

أصدرت المغنية البريطانية أديل آخر ألبوم لها باسم "30"، الذي اعتبره البعض حزينا لأنه يتحدث عن الطلاق، ولكن خلال عرض برنامج "أديل ون نايت" المتلفز، أثبتت أديل بأنها لا تزال تهتم بقصص الحب كثيرا، من خلال مساعدتها لما اعتبره البعض "عرض الزواج الأكثر رومانسية على الإطلاق".

وطلبت أديل من الجمهور التزام الهدوء، بينما شق كوينتين وصديقته معصوبة العينين أشلي طريقهما إلى المسرح، حيث كان يجري العرض.

وأزالت آشلي عصابة عينيها حينما جثا صديقها كوينتين على ركبة واحدة، وقدم لها محبس الخطوبة مع طلبه منها أن توافق أن تكون زوجته، ولكن لأن الأضواء كانت لا تزال خافتة، لم يكن لديها أي فكرة عن وجود أديل بعد.

New life goal: Get engaged in front of @adele. 💍 pic.twitter.com/ybfa922aHg — CBS (@CBS) November 15, 2021

​كما سأل كوينتين آشلي أخيرًا، "هل تتزوجينني؟" وقبلت على الفور، وخرجت بعدها أديل على خشبة المسرح لتغني "ميك يو فيل ماي لاف"، وجلس العرسان في مقاعدهما في الصف الأمامي.

وقالت أديل مازحة قبل البدء بأداء الأغنية: "الحمد لله، لقد قالت نعم، لأنني لم أكن لأعرف من سأضطر إلى غناء هذه الأغنية بعد ذلك، انظر إليها، إنها مصدومة للغاية".

وغرد الصحفي الترفيهي كريس ويذرسبون قائلاً: "يجب أن تكون لحظة آشلي وكوينتين هذه من بين أفضل المفاجآت التلفزيونية التي رأيتها في حياتي على الإطلاق".

وقالت أديل في إعلانها عن ألبومها الأول منذ ست سنوات، "تلك السنوات كانت أكثر "فترات اضطراب" في حياتها، لكنها تعاملت مع الصعوبات، وتشعر الآن بسلام أكثر من أي وقت مضى".