حيتان ضخمة في المياه اللبنانية (فيديو)

أصدرت المغنية البريطانية أديل آخر ألبوم لها باسم "30"، الذي اعتبره البعض حزينا لأنه يتحدث عن الطلاق، ولكن خلال عرض برنامج "أديل ون نايت" المتلفز، أثبتت أديل بأنها لا تزال تهتم بقصص الحب كثيرا، من خلال مساعدتها لما اعتبره البعض "عرض الزواج الأكثر رومانسية على الإطلاق".