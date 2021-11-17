غزال يفاجئ راكب دراجة نارية بقفزة عفوية... فيديو

وقال قائد الدراجة النارية إنه أثناء انطلاقه كان يقوم بتصوير نفسه عندما فاجأه غزال بقفزة عالية لم تستغرق أكثر من ثانية، عبر خلالها الغزال إلى الجانب الآخر من الطريق.

وعقب اللقطة السريعة التي ظهر فيها الغزال يثب إلى جوار الدراجة النارية، ظهر مرة أخرى بعيدا وهو يواصل الوثب بينما أعرب سائق الدراجة عن إعجابه بهذه الصدفة بإشارة من يده.