فتاة تقتحم سربا من الأسماك و"تصبح واحدة منها"... فيديو

تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع مشهد رائع لدخول فتاة ضمن سرب (عريض أو قطيع) كبير من الأسماك الصغيرة داخل المياه.

ونشرت صفحة "oceansnation" على "إنستغرام" مشهدا بديعا لقيام شابة بتجربة فريدة في أعماق البحر، حيث دخلت ضمن جيش من الأسماك التي شكلت سربا كبيرا أحاط بها، لتصبح الفتاة وكأنها أحد أفراد السرب الجميل.

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وأظهر المشاهد شابة تسبح في أعماق البحر مستعينة ببعض أدوات الغطس حيث قامت بالتوجه إلى أحد أسراب الأسماك القريبة لتدخل وتحيط بها الأسماك من جميع الجهات.

وتعيش الأسماك الصغيرة في البحار والمحيطات على شكل أسراب كبيرة جدا، في محاولة لتضليل الحيوانات المفترسة، وتتميز بالذكاء الجماعي الذي لا يحتاج إلى قائد، ويتصرف السرب كما لو كان كائنا حيا واحدا يتصرف ويتخذ القرارات بشكل مستقل، لكن هذه الحيلة لا تنطبق على الحيتان الحدباء التي تلتهم سربا كاملا "بلقمة" واحدة.

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