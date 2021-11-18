حبار ضخم "لا يحب الشهرة" يوجه نظرة غريبة إلى الكاميرا... نادي الفيديو

وجه حبار ضخم خلال جولة تصوير نفذها غواصون في أعماق البحر، نظرة غريبة جدا إلى الكاميرا، لفتت انتباه الغواصيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وشاركت صفحة "oceansnation" المتخصصة بعالم الحيوان على "إنستغرام" مشهدا جميلا للحظات تصوير حبار ضخهم في أعماق المياه، حيث نظر الأخير إلى الكاميرا وكأنه كان غاضبا منها أو من الغواص.

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وتظهر المشاهد المسجلة قيام الحبار بالنظر مباشرة إلى عدسة الكاميرا بعيون بدت عليها ملاح الاستغراب تارة والغضب تارة أخرى، في إشارة إلى أنه لا يحب "أضواء الشهرة".

يوجد في العالم حوالي 300 صنف من الحبار، وهي تقسم إلى فئتين رئيسيتين هما حبار المياه الضحلة وحبار المياه العميقة، لكنها تشترك جميعها تقريبا بامتلاكها أكياس الحبر، وهي وسيلتها الدفاعية الأولى، حيث تطلق مادة حبرية تصبغ بها المياه حول الخصم تخيف بها أعدائها، لكن الحبار في الفيديو، لحسن الحظ، لم يستخدم سلاحه الفريد ضد الكاميرا.

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