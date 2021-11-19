شبل أسد يفاجئ مدونا بريطانيا كان يتجول رفقة كلبه في حديقة... فيديو

فاجأ شبل أسد المدون البريطاني سام بيبر، الذي كان يتجول رفقة كلبه في إحدى الحدائق.

ونشر بيبر مقطع فيديو، يظهر فيه الكلب وهو يستشعر بوجود كائن يتتبعهم في الظلام الدامس، ليتبين في الأخير أنه شبل أسد طليق كان يتجول في الحديقة.

كما يظهر الفيديو كيف أبعد بيبر حيوانه الأليف عدة مرات عن الشبل إلى حافة الطريق أوضح المدون أن الكلب كان قلقًا بشأن شيء ما في تلك اللحظة.

وعلق المدون على الفيديو، الذي حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة "شخص ما يتابعنا"، وبعد ذلك بقليل ظهر الشبل "لهذا السبب يجب أن تثق دائمًا بالكلب وبغرائزه".