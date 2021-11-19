أسماك السلمون تسبح في طريق للسيارات في واشنطن... فيديو

ويظهر الفيديو عددا من أسماك السلمون تكافح من أجل السباحة في طريق غمرته مياه الفيضانات، فيما تظهر بعض السيارات تمر إلى جوار الأسماك.ورغم ضحالة المياه التي غمرت الطريق إلا أن بعض الأسماك نجحت في العبور إلى الجانب الآخر من الطريق لتواصل سباحتها.
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بعض أسماك السلمون تسبح في طريق مخصص للسيارات في العاصمة الأمريكية واشنطن.
ويظهر الفيديو عددا من أسماك السلمون تكافح من أجل السباحة في طريق غمرته مياه الفيضانات، فيما تظهر بعض السيارات تمر إلى جوار الأسماك.ورغم ضحالة المياه التي غمرت الطريق إلا أن بعض الأسماك نجحت في العبور إلى الجانب الآخر من الطريق لتواصل سباحتها.
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