سرقة محل مجوهرات بالكامل خلال دقيقة في كاليفورنيا... فيديو

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في مدينة كونكورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
حيث سرق اللصوص كامل المقتنيات والمجوهرات خلال لحظات، وتقوم شرطة كونكورد حاليا بالتحقيق في عملية السطو التي وقعت داخل مركز "سان فالي".
تداولت وسائل إعلام أمريكية عملية سرقة لمحل مجوهرات تمكن فيها اللصوص من سرقته بأقل من دقيقة.
ورصدت كاميرات المراقبة لحظة وقوع عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في مدينة كونكورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
حيث سرق اللصوص كامل المقتنيات والمجوهرات خلال لحظات، وتقوم شرطة كونكورد حاليا بالتحقيق في عملية السطو التي وقعت داخل مركز "سان فالي".
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