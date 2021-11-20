ميغان ماركل تشرب الحليب من زجاجة أطفال أمام بائع في الشارع... فيديو

صدمت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، بائعين في الشارع بتصرفاتها الغريبة، وذلك ضمن ‏مقلب متفق عليه من جانبها مع برنامج تلفزيوني شهير.‏

وخلال ظهورها المفاجئ في الموسم الأخير من برنامج مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة، إلين ديجينيريس، صعدت "دوقة ساسكس" خارج استوديو البرنامج لتنفذ مقلبا في 3 من البائعين، والذي يتلخص في تنفيذها أفعال غريبة تخبرها بها مقدمة البرنامج عبر سماعة خفية في أذنها.

لكن قبل أن تذهب ميغان ماركل للبائعين الثلاثة، قام أحد منتجو البرنامج بإبلاغهم أن "دوقة ساسكس" ترغب في تصفح أكشاكهم، وطلب منهم أن يتصرفوا بشكل طبيعي معها.

وعندما اقتربت ميغان ماركل من البائع الأول، بدأت في فحص البلورات الموجودة في كشكه، قبل أن تطلب منها مقدمة البرنامج، إيلين ديجينيريس، أن تضع واحدة على رأسها وتبدأ في التأوه، ثم تغمض عينيها وتغمغم.

ومع الانتقال إلى البائع التالي، الذي كان يعرض أنواعا مختلفة من الصلصة الحارة، بدأت ميغان في تذوق كافة أنواع صلصاته، وعندما تذوقت أشدها حرارة، غنت أغنية "The Merrymen"، وقالت: "أشعر بالحرارة والسخونة".

بعدها صرخت ميغان ماركل من حرارة الصلصة قائلة: "ماما في حاجة لشرب بعض الحليب"، وأخرجت زجاجة أطفال من حقيبتها وشربت الحليب، بينما كان البائع ينظر إليها بدهشة، وغير قادر على إخفاء حيرته بشأن سلوكها.

وعند وصولها للبائعة الثالثة، والتي تبيع البسكويت، أخرجت ميغان ماركل من حقيبتها أذني قطة وضعتها على رأسها، وأخذت تصدر أصوات القطة، وتقول لها: "أنا قطة صغيرة... مياو مياو".

وفي برنامج إلين ديجينيريس، جددت ميغان ماركل دعواتها للحصول على إجازة مدفوعة الأجر للعائلات في أمريكا.

كما أنها شاركت العديد من الأسرار حول حياتها الأسرية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع زوجها الأمير هاري وطفليهما، آرتشي (عامين) وليليبت البالغة من العمر 5 أشهر.

وكان الأمير هاري وميغان ماركل أعلنا في يناير/ كانون الثاني 2020 تخليهما عن صفتهما الملكية، والابتعاد عن العائلة المالكة البريطانية.