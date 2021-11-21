طفلة تستميت في الدفاع عن أمها بعدما هاجمها لص...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا تم التقاطه من كاميرات مراقبة، يظهر استبسال طفلة في الدفاع عن أمها بعد تعرضها لهجوم لص.

وظهرت الطفلة جورنيه نيلسون، وهي تتصدى للص بعد محاولته الاستيلاء على حقيبة والدتها.

وبحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الطفلة صاحبة الأعوام الـ9، قالت بأنه توجب عليها حماية والدتها وإنقاذها.

WOW. A 9-year-old girl ran to her mom's defense this month when a man attempted a daytime robbery along Broadway Ave. @WestPalmPD will recognize the child today for her bravery. 🌟A man was later charged with robbery and battery causing great bodily harm. @WPTV @FOX29WFLX pic.twitter.com/hOqQfbqr07 — Ashleigh Walters (@AshleighWalters) November 18, 2021

وكرمت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية الطفلة لعملها الشجاع، مانحة إياها ميدالية تكريم.

وبحسب شرطة الولاية، فقد تم القبض على اللص ووجهت له تهم السرقة والاعتداء.