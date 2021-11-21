رجال إطفاء يوقفون السير لمساعدة امرأة مسنة لعبور الطريق في مشهد إنساني...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة على أحد الشوارع في مدينة كالينغراد الروسية، يظهر مبادرة إنسانية قام بها فريق من رجال الإطفاء.

ويظهر المقطع المصور قيام رجال 3 رجال إطفاء كانوا يستقلون سيارتهم في أحد شوارع المدينة، بقطع الطريق لمساعدة امرأة مسنة لعبوره.

حيث قطع الرجال الطريق بسيارتهم، وترجلوا منها واتجه رجلان لإيقاف السيارات القادمة.

بينما قام رجل آخر بمساعدتها على عبور الطريق، في مشهد إنساني.