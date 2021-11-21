فيل يتسلق سورا حديديا في مشهد مثير... فيديو

أثار مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل موجة من ردود الأفعال وكان بطله فيل تسلق سورا حديديا.

ويظهر المقطع المصور الذي تم تصويره بالقرب من محمية "Nagarahole Tiger" في ولاية كارناتاكا الهندية، فيلًا وهو يتسلق سورا حديديا للعبور إلى الطرف الثاني.

حيث قام بالتسلق على السور ليضع نصفه الأمامي على الطرف الثاني ويبدأ بدفع نفسه باستخدام قدميه لتسلق السور.

وليتمكن الفيل من تسلق السور ومتابعة طريقه، في مشهد أشاد به الكثير من رواد مواقع التواصل لسرعة تسلقه للسور.