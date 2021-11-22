لحظة إصابة لاعب مارسيليا بزجاجة في وجهه... فيديو

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة دميتري باييت، نجم نادي "مارسيليا" الفرنسي، بزجاجة قذفها أحد المشجعين ارتطمت في وجهه.

ووقعت الإصابة بينما كان اللاعب يستعد لتنفيذ ضربة ركنية، عندما باغتته زجاجة موجهة إليه من ناحية جماهير فريق "ليون" خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وتوقفت المباراة بعد إصابة دميتري باييت، كما شهدت المباراة أعمال شغب من الجماهير منذ الدقيقة الأولى، حيث هاجم جمهور ليون دميتري باييت.