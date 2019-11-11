أمريكا تحث القيادة المدنية على ضبط زمام الأمور في بوليفيا

تتابع الولايات المتحدة الوضع السياسي في بوليفيا وتدعو القيادة المدنية إلى الاحتفاظ بزمام الأمور بعد أن استقال الرئيس إيفو موراليس.



قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين لـ"رويترز": "من الضروري أن تحتفظ القيادة المدنية بزمام الأمور خلال الفترة الانتقالية، نحن نتابع عن قرب وندعو القيادة المدنية الحالية ضبط النظام بغية المحافظة على الاستقرار".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "ندعو الجميع إلى الامتناع عن العنف خلال هذا الوقت المتوتر وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار ديمقراطية بوليفيا ونظامها الدستوري".

يذكر أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس كان قد استقال من منصبه بعد احتجاجات شعبية عقب فوزه في انتخابات متنازع بشأنها الشهر الماضي.