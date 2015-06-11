رسالتان متضاربتان من واشنطن لموسكو

وجه وزير الخارجية الأمريكي كلمة تهنئة إلى شعب روسيا بينما هدد نائب الرئيس الأمريكي روسيا بعقوبات جديدة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير جون كيري هنأ سكان روسيا بعيدهم الوطني — يوم روسيا الذي يصادف 12 من يونيو/حزيران.

وجاء في كلمة التهنئة "إننا إذ نحتفل بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، نكرم ذكرى الذين دفعوا حياتهم فداء من أجل محاربة النازية بمن فيهم ملايين الروس".

وركز كيري على الجوانب الثقافية للعلاقات الأمريكية الروسية. وذكر، على سبيل المثال، أنه تحل هذا العام الذكرى التسعون لزيارة الكاتب الروسي فلاديمير ماياكوفسكي للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض أن جوزف بايدين، نائب الرئيس الأمريكي، قال خلال لقائه برئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها من "مجموعة السبع" مستعدون لفرض عقوبات إضافية عند الضرورة ردا على أفعال روسيا.

وردد بايدين معزوفة "وجود قوات روسية في أوكرانيا"، ونوه إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها يعتزمون مواصلة الضغط على روسيا إلى "أن تستعيد أوكرانيا السيطرة على حدودها، ويرحل الجنود الروس والأسلحة من أراضي أوكرانيا".