جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك تطمحان للانضمام إلى روسيا

كشف مسؤولان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أن الغاية المثلى المراد تحقيقها هي انضمام الجمهوريتين إلى روسيا.

أكد مسؤولان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أن الجمهوريتين الشعبيتين اللتين أعلنهما أهالي منطقة دونباس من رافضي الانقلاب الذي أطاح بنظام الحكم الشرعي في أوكرانيا، تعتبرتان منطقة القرم جزءا من روسيا.

وقال دينيس بوشيلين ممثل جمهورية دونيتسك لدى مجموعة الاتصال الدولية المعنية بحل الصراع في أوكرانيا، وفلاديسلاف دينيغو ممثل جمهورية لوغانسك، في بيان نشرته وكالة دونيتسك للأنباء: "تعتبر جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، القرم جزءا من روسيا". وليس هذا فقط، بل "تود جمهوريتانا أيضا أن تنضمّا إلى روسيا كغاية مثلى".

واستعادت منطقة القرم الهوية الروسية في عام 2014، بمشيئة أهاليها الذين صوتوا خلال الاستفتاء العام لصالح عودة منطقتهم إلى روسيا.

وكانت منطقة القرم جزءا من جمهورية روسيا حتى عام 1954، عندما قررت قيادة الاتحاد السوفيتي نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.