أعضاء نقابة شيوعية يونانية يحتلون وزارة المالية

احتل نحو 150 شخصا من أعضاء نقابة شيوعية تدعى "الجبهة الكفاحية اليونانية"، صباح اليوم الخميس، مبنى وزارة المالية اليونانية في العاصمة أثينا، ووضعوا لافتة ضخمة على سطحه العلوي، تدعو الحكومة اليونانية إلى التراجع عن نية عقد اتفاق جديد مع المقرضين لمواصلة دفع فواتير القروض على حساب الشعب.

وصرح موظف بالوزارة لـ"سبوتنيك" بأن موظفي الوزارة أوقفوا العمل وتجمهروا عند مدخل المبنى، منتظرين حتى مغادرة المشاركين في المظاهرة الاحتجاجية مبنى الوزارة.

وأضاف أنه لم يتم استدعاء الشرطة، وأن الوزير يانيس فاروفاكيس موجود في مبنى البرلمان الآن.