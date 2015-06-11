رئيس الوزراء الكندي يراقب سفناً حربية روسية

زعم رئيس الوزراء الكندي، مخاطباً البحارة العسكريين الكنديين الذين يشاركون في مناورات حلف شمال الأطلسي في بحر البلطيق، أنهم موجودون في هذه المنطقة البعيدة عن وطنهم بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، عبر موقع "تويتر"، إنه راقب سفناً حربية روسية من على متن فرقاطة كندية تشارك في المشروع التدريبي الذي تنفذه قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر البلطيق.

© REUTERS/ ستيفن هاربر، رئيس الوزراء الكندي

وأوضح وزير الدفاع الكندي جيسون كيني للصحفيين إن السفن الروسية التي شاهدها رئيس الوزراء لا تقترب من سفن الناتو ولا تهددها.

وشرح هاربر للبحارة الكنديين لماذا هم موجودون هنا، زاعماً أن "تصرفات السيد بوتين تهدد الاستقرار الدولي والاستقرار الإقليمي، وقد أثارت خوف حلفائنا الشرقيين. ولهذا السبب أنتم موجودون هنا".