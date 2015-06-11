وكالة: تركيا قد تغلق أبوابها أمام اللاجئين السوريين

وقال نائب رئيس الوزراء: "إن تركيا لن تسمح بدخول المزيد من النازحين السوريين إلى أراضيها، إلا الحالات الإنسانية".
وقد اتهم كورتولموش الدول الأوروبية بالكسل والتقاعس في استقبال النازحين السوريين، قائلا: "إن الذين يستفزون عند وصول لاجئين إلى أبوابهم، يكتفون بالتفرج على جهود تركيا، التي تبذلها في استقبال اللاجئين".
وذكر مصدر رسمي تركي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس: "أن تركيا استقبلت أكثر من 6600، بالإضافة إلى 7000 لاجئ دخل في الأسبوع الماضي".
وأصبحت تركيا والدول المجاورة لسوريا، بلدان اللجوء الأساسي للسوريين مع استمرار الأزمة السورية، وقد وصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى أكثر من 1.8 مليون.
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