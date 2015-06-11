وكالة: تركيا قد تغلق أبوابها أمام اللاجئين السوريين

أفادت وكالة فرنس برس نقلا عن وسائل إعلامية محلية تركية، أن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش قد أعلن أن بلاده استقبلت الكثير من اللاجئين السوريين وأنها ستواجه التدفق الجديد للاجئين بإغلاق حدودها في بعض المناطق مؤقتا.

وقال نائب رئيس الوزراء: "إن تركيا لن تسمح بدخول المزيد من النازحين السوريين إلى أراضيها، إلا الحالات الإنسانية".

وقد اتهم كورتولموش الدول الأوروبية بالكسل والتقاعس في استقبال النازحين السوريين، قائلا: "إن الذين يستفزون عند وصول لاجئين إلى أبوابهم، يكتفون بالتفرج على جهود تركيا، التي تبذلها في استقبال اللاجئين".

وذكر مصدر رسمي تركي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس: "أن تركيا استقبلت أكثر من 6600، بالإضافة إلى 7000 لاجئ دخل في الأسبوع الماضي".

وأصبحت تركيا والدول المجاورة لسوريا، بلدان اللجوء الأساسي للسوريين مع استمرار الأزمة السورية، وقد وصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى أكثر من 1.8 مليون.