الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من خطر الاعتقال في حالة السفر لإيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير صدر، يوم الجمعة، إن مواطنيها الذين يسافرون لإيران وخاصة من يحملون جنسيتي البلدين يواجهون خطر الاعتقال والاحتجاز في الجمهورية الإسلامية.

وصدر التحذير بعدما أفرجت إيران عن خمسة أمريكيين بينهم أربعة من مزدوجي الجنسية في تبادل للسجناء تزامن مع رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مع بدء تطبيق اتفاق يقضي بتقليص برنامجها النووي.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن التحذير يهدف إلى "تأكيد وإبراز خطر الاعتقال والاحتجاز الذي يواجهه المواطنون الأمريكيون في إيران.. خاصة مزدوجي الجنسية."

وتابع بيان الخارجية، لا تزال في إيران عناصر عديدة معادية للولايات المتحدة، مضيفاً، أن إيران "لا تزال تضيق على المواطنين الأمريكيين وتعتقلهم وتحتجزهم.. وبصفة خاصة مزدوجي الجنسية" منذ توقيع الاتفاق النووي، في يوليو/ تموز الماضي.

وفي أول ظهور له منذ عودته للولايات المتحدة قدم جيسون رضائيان مراسل صحيفة واشنطن بوست الشكر لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، يوم الخميس، على التفاوض لإطلاق سراحه بعدما أمضى 18 شهراً في سجن إيراني.