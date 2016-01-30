قلق على مصير زوجات مثليي الجنس في الصين

يتصاعد في الصين القلق بشأن مصير وصحة زوجات مثليي الجنس.

وعقد في مدينة تشانشا الصينية مؤتمر حول مشكلات الزوجات الشرعيات لمثليي الجنس حضره متخصصون وأطباء وخبراء قانونيون و15 امرأة أزواجهن مثليو الجنس.

وقالت صحيفة "جينمين جيباو" إن خطر الإصابة بمرض الايدز يتصدر قائمة مشكلات زوجات مثليي الجنس. وأظهرت إحصائية صادرة في عام 2015 أن 30 في المائة من حالات الإصابة بمرض الايدز في الصين من نصيب مثليي الجنس.

كما تعاني زوجات مثليي الجنس من مشكلات تتعلق بالاستخفاف ونقص العناية والحب. وتعاني 90 المائة منهن من الاكتئاب. وحاولت نحو 10 في المائة الانتحار.

ولا تستطيع كثيرات أن يدافعن عن حقوقهن لأن نساء الصين يعتبرن الطلاق عارا، فضلا عن أن المثلية الجنسية لا تعد سبباً للطلاق الشرعي وفقا لقانون الزواج في الصين.

ورأى المشاركون في المؤتمر أنه من الضروري أن يوفر المجتمع الدعم النفسي والقانوني لزوجات المثليين.