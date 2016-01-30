غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل التركية

لقي 39 مهاجراً مصرعهم، بينما تم إنقاذ ما لا يقل عن 75 أخرين، جراء غرق قارب كان يقلهم في بحر إيجة قبالة السواحل التركية. وفقاً لوكالة "اسوشيتد برس".

موسكو- سبوتنيك.

وقالت وكالة "دوجان" التركية للأنباء في وقت سابق من اليوم السبت، إن "عشرة أشخاص لقوا حتفهم، فيما تم إنقاذ 43 آخرين بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة غرب تركيا بينما كانوا في طريقهم إلى اليونان".

وأوضحت الوكالة أن بين القتلى، خمسة أطفال وأن المهاجرين الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت إلى أن المهاجرين من سوريا وأفغانستان وميانمار.

وفي بيان سابق لقيادة، خفر السواحل، أعلنت أن طواقمها أنقذت 331 شخصاً، في أول يومين من العام الجديد 2016، وأنها تمكنت، خلال عام 2015 من إنقاذ، 86 ألفاً، و462 مهاجرًا غير قانوني في بحر إيجة، ضمن "عمليات الأمل في بحر إيجة"، أي بمعدل 156 مهاجراً يومياً.