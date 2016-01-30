خرق مدمرة أمريكية المياه الصينية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، هاو تشونين، اليوم السبت، أن إبحار المدمرة الأمريكية المسلحة بصواريخ موجهة في نطاق 12 ميلاً بحرياً حول جزيرة تريتون الواقعة ضمن جزر باراسيل، يمثّل "عملاً غير قانوني"، ومن الضروري طلب السماح من الحكومة الصينية للقيام بذلك.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية، في بيان، إنه "وفقاً للقانون الصيني، حول الإبحار في المياه الإقليمية والمياه المتاخمة، يجب على السفن الأجنبية التي تريد الدخول إلى المياه الإقليمية الصينية طلب الإذن من الجهات المختصة الصينية للقيام بذلك".

وأضاف البيان أن السفينة الأمريكية "انتهكت القانون الصيني، بدخولها إلى المياه الصينية بدون أذن".

وأكد البيان "نحث الولايات المتحدة على احترام القوانين الصينية، علينا أن نفعل المزيد لتنمية الثقة المتبادلة والاستقرار في المنطقة".

ومن جانبه أعلن البنتاغون، أن سفينة عسكرية أمريكية دخلت إلى مسافة 12 ميلا بحريا من مياه جزيرة تزعم بكين ملكيتها في بحر الصين الجنوبي، في عملية تهدف إلى تأكيد حق واشنطن في دخول المياه المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس في بيان أصدره في وقت متأخر من الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة "أجرينا عملية حرية ملاحة في بحر الصين الجنوبي في وقت سابق من الليلة"، مضيفا أن العملية جرت قرب جزيرة تريتون في جزر باراسيل "لتحدي المزاعم البحرية المفرطة للأطراف بأحقيتها في جزر بارسيل".

ولفت الانتباه إلى أنه "لم تكن هناك سفن تابعة للجيش الصيني في الجوار حينما كانت المدمرة الأمريكية كيرتيس ويلبر تبحر قرب جزيرة تريتون الواقعة ضمن جزر باراسيل".

وأضاف ديفيس، "هذه العملية تحدت محاولات الدول الثلاث التي تطالب بالسيادة —وهي الصين وتايوان وفيتنام- لتقييد حقوق الإبحار وحرية الملاحة".

وكانت الولايات المتحدة قد فعلت الشيء نفسه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما أبحرت المدمرة "لاسن" المسلحة بصواريخ موجهة قرب إحدى الجزر الصناعية التي أقامتها الصين مما أثار انتقادات قوية من جانب بكين.