الخارجية التركية تستدعي السفير الروسي

وأفادت وكالة "رويترز"، أن وزارة الخارجية التركية قالت إن طائرة حربية روسية من طراز سو- 34 يوم الجمعة انتهكت المجال الجوي التركي.

في هذا الصدد، تم استدعاء السفير الروسي. وقال التقرير دعت وزارة الخارجية التركية في بيان لايقاف الطائرات الروسية عن انتهاك المجال الجوي للبلاد.

ومن جانبها أكدت السفارة الروسية في أنقرة اليوم السبت، أن السفير الروسي في أنقرة استدعي إلى وزارة الخارجية التركية.

وقال الملحق الصحفي بالسفارة إيغور ميتياكوف لنوفوستي "نؤكد أن السفير أندري كارلوف عقد اجتماعا في وزارة الخارجية التركية. ونحن لا نعلق على مضمون محادثاته مع نظرائه بوزارة الخارجية التركية".