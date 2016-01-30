السلطات السويسرية تفرج عن شخصين من أصل سوري

أفرجت السلطات الفيدرالية السويسرية، اليوم السبت، عن شخصين من أصل سوري بعد اعتقالهما لنحو شهر ونصف للاشتباه في علاقتهما بـ "أعمال إرهابية".

القاهرة — سبوتنيك. وقالت سلطات النيابة العامة الفيدرالية السويسرية، في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، "تم الإفراج عن شخصين من أصل سوري كان قد تم اعتقالهما في جنيف في 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، للاشتباه في نقلهما متفجرات".

وأضافت أن السلطات "قامت بفتح تحقيق جنائي للوقوف على حقيقة علاقة الشخصين بالجماعات الارهابية، وذلك في إطار حملة سويسرية في ذلك الوقت للفحص تحسباً لأي عمل من هذا النوع".

وأشارت سلطات النيابة العامة السويسرية، إلى قيامها خلال فترة احتجاز الشخصين بالتعاون من الجهات الفرنسية والإسبانية المختصة، وقالت إن "الإفراج من الحبس الاحتياطي، تم لعدم تأكد الاشتباه المبدئي بالشخصين".

كانت السلطات الفيدرالية في سويسرا، اعتقلت الشخصين بجنيف في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقال التلفزيون السويسري، وقتذاك، "تم العثور على أثار متفجرات في سيارتهما".