وصول الوفد السوري المعارض إلى جنيف برئاسة أسعد الزعبي

أفاد المتحدث الرسمي باسم هيئة المفاوضات العليا المنبثقة عن اجتماع المعارضة السورية في الرياض، منذر ماخوس، أن الوفد السوري المعارض قد وصل إلى مطار جنيف، وهو برئاسة أسعد الزعبي.

جنيف- سبوتنيك. وقال ماخوس، جواباً على سؤال سبوتنيك، إن كان مع الوفد قد وصل برئاسة أسعد الزعبي، "نعم، أنا في المطار مع الوفد [السوري المعارض]".

ويضم وفد المعارضة حسب المصدر ذاته، منسق الهيئة العليا لمفاوضات رياض حجاب و14 من أعضائها، إضافة إلى حوالي 20 ممثلا عن الهيئة.

وهذه المحادثات ستكون غير مباشرة، وسيجتمع المبعوث الأممي بوفدي الحكومة والمعارضة كل على حدة.

كانت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية قررت أمس الجمعة المشاركة في محادثات السلام التي انطلقت في جنيف، وذلك بعد أربعة أيام من المشاورات المكثفة في الرياض.