أردوغان يريد أن يلتقي ببوتين بعد حادثة الطائرة

وقال أردوغان للصحفيين: ""بالأمس انتهك مجالنا الجوي من قبل الطائرة الروسية. وهذه الخطوات غير مسؤولة ونرى فيها تصعيد للأزمة وهي ليست مفيدة سواء لروسيا أو حلف شمال الاطلسي وروسيا أو العالم، فإنها لا تجلب سوى الضرر. يوم أمس، قلنا هذا للسفير الروسي في أنقرة، وأنا في الوقت نفسه طلبت من نائب وزير الخارجية أن يتصل بالجانب الروسي وأن ينقل لهم بأنني شخصيا أريد أن أتحدث مع الرئيس المحترم (فلاديمير) بوتين. وقد أبلغ سفيرنا أن هذه المعلومات تم نقلها إلى (الجانب الروسي)، ولكن حتى هذه اللحظة لم نتلق ردا".

وقد استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الروسي في أنقرة في وقت سابق بسبب الانتهاك المزعوم لمجالها الجوي.