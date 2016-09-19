الكشف عن قوة أوروبية جديدة لحماية الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، الأحد، أن القوة الأوروبية الجديدة من حرس الحدود وخفر السواحل ستبدأ عملها قبل نهاية العام الحالي لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال فيكو الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن "المشروع واضح جدا وهو بدء عمل القوة الاوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل قبل نهاية العام مع كل ما يترتب على ذلك من أمور". حسبما أوردت فرانس برس.

© Fotolia/ Andrea Izzotti وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون تشكيل جيش مشترك

وأضاف "تم الانتهاء من كل الإجراءات التشريعية الخاصة" بإنشاء القوة، مشددا على أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق هذا الهدف.

يأتي هذا بعد يومين من قمة براتيسلافا لدول الاتحاد الأوروبي التي تركز النقاش خلالها على حماية الحدود الخارجية ومكافحة الإرهاب وتحريك ملف الدفاع الأوروبي.

وكان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر دعا منتصف سبتمبر إلى تشكيل هذه القوة الأوروبية لحرس الحدود في أسرع وقت.