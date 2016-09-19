الكشف عن قوة أوروبية جديدة لحماية الاتحاد الأوروبي

وقال فيكو الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن "المشروع واضح جدا وهو بدء عمل القوة الاوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل قبل نهاية العام مع كل ما يترتب على ذلك من أمور". حسبما أوردت فرانس برس.
يأتي هذا بعد يومين من قمة براتيسلافا لدول الاتحاد الأوروبي التي تركز النقاش خلالها على حماية الحدود الخارجية ومكافحة الإرهاب وتحريك ملف الدفاع الأوروبي.
وكان رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر دعا منتصف سبتمبر إلى تشكيل هذه القوة الأوروبية لحرس الحدود في أسرع وقت.
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