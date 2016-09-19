انفجار يقع في منطقة محطة القطار في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

وقع الانفجار في ولاية نيوجيرسي بالقرب من محطة للقطارات حيث تم العثور على عبوة مثيرة للريبة في وقت سابق.

حسب وسائل الإعلام المحلية، حدث الانفجار أثناء فحص محتوى الحقيبة بالأجهزة الخاصة في محطة القطار، وقد تمت السيطرة على الانفجار بشكل سريع وهناك معلومات عن إصابات.

وقد تم العثور على العبوة عند مسارات السكك الحديدية، حيث لوحظ "رجل شارد" ومعه حقيبة بيضاء تظهر منها أسلاك كهربائية. وتم ايقاف جميع خدمات القطارات وأخليت المنطقة.

Thunderous explosion that seemed to startle many police + sent others running heard in Elizabeth, NJ train station pic.twitter.com/2asA2fa7rb — Kevin Clamato (@KevinClamato) September 19, 2016

ووفقاً لشبكة "ان بي سي نيوز"، لم يتسبب الانفجار بأضرار كبيرة، وتم إيقاف خمسة أشخاص للاستجواب ويجري البحث عن عبوات أخرى يعتقد أن تكون موجودة في المكان.

وفي ولاية نيوجيرسي ذاتها قد وقع انفجار قنبلة، يوم السبت الماضي، أثناء مسابقة خيرية لمشاة البحرية الأمريكية وكان المفروض أن تنفجر القنبلة أثناء مرور المتسابقين ولكنهم تأخروا بالمرور ولم تتسبب القنبلة بأضرار.