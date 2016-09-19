احتجاز خمسة أشخاص على خلفية انفجار مدينة نيويورك

اعتقل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة بسبب الانفجار الذي وقع في نيويورك وأسفر عن إصابة 29 شخصا، وفقا للقناة التلفزيونية "ايه بي سي نيوز".

موسكو — سبوتنيك.

© AFP 2018/ Bryan R. Smith إصابة 29 شخصا في انفجار في مانهاتن بنيويورك

وقالت المصادر، إن الاعتقالات جرت، مساء الأحد، بعد أن أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك مؤقتا حركة المرور على الجسر الذي يربط نيويورك وبروكلين.

وكان حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو، أكد أمس الأحد، أن التفجير الذي شهده حي مانهاتن في نيويورك، مساء السبت، لا علاقة له بالإرهاب الدولي.

وقال كومو، في تصريحات للصحافيين: "بالطبع انفجار مانهاتن حادث مروع، ولكن حتى الآن لا توجد أي أدلة كشفت عنها التحقيقات الجارية تشير إلى ارتباطه بالإرهاب الدولي".

مشيرا إلى، أن جميع المصابين في الحادث خرجوا سالمين من المستشفيات.

هذا وأوقع الانفجار، الذي استهدف حي تشلسي الراقي والمكتظ بمانهاتن في الشارع الـ 23 بين الجادتين السادسة والسابعة، 29 جريحا أحدهم اصابته بالغة لكن حياته ليست في خطر.

وكانت عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت في وقت سابق السبت، في حاوية نفايات في سيسايد بارك في ولاية نيوجيرسي المجاورة دون أن توقع جرحى بالقرب من مسار سباق نظمته مشاة البحرية الأمريكية "المارينز".

وكانت العبوة معدة للتفجير في الوقت الذي سيمر فيه مئات الأشخاص المشاركين في السباق بالقرب من الحاوية، إلا أن موعد الانطلاق أرجئ وبالتالي لم يوقع الانفجار أية جرحى، بحسب آل ديلا فيف المتحدث باسم المدعي العام المحلي.