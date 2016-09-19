تتحدث التقارير الإعلامية عن احتمال استحداث وزارة لأمن الدولة في روسيا الاتحادية على أساس "هيئة الأمن الفيدرالية"، قبل الإنتخابات الرئاسية في البلاد عام 2018، وكذلك حل وزارة الطوارئ وتوزيع مهامها بين وزارتي الداخلية والدفاع.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصادرها الخاصة أنه ضمن هذا الإصلاح المحتمل قد يتم ضم "هيئة الاستخبارات الخارجية" و"هيئة الحراسة الفيدرالية" إلى وزارة أمن الدولة المقترحة. كما ستجري إعادة لجنة التحقيق الروسية إلى هيكلية النيابة العامة الروسية بعد أن فصلت عنها عام 2011.

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أما وزارة الدفاع فسيتم توسيع مهامها، بحسب مصادر الصحيفة، نظراً لاحتمال ضم قوات الدفاع المدني وغيرها من مديريات وزارة الطوارئ، إليها، حسب ما ذكرت الصحيفة.

أما التغييرات التي قد تطرأ على وزارة الداخلية، فقد تخص إلحاق جهاز إطفاء الحرائق بها.

هذا ولم يصرح رسمياً عن هذه الإصلاحات والتغييرات التي قد تطال عدة وزارات روسية.