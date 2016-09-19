الطيران الأمريكي يقتل 8 عناصر من الشرطة الأفغانية

قال مصدر أمني في ولاية أورزغان بجنوب أفغانستان، اليوم الاثنين، إن 8 عناصر من الشرطة لقوا مصرعهم بغارتين للقوات الأمريكية على حاجز أمني في منطقة "تاغي" بضواحي مدينة ترينكوت مركز ولاية أورزغان مساء الأحد.

وأوضح "حاجي رحيم" مسؤول كتيبة مراقبة الطرق في أورزغان لـ "سبوتنيك" أنه " قتل في الغارة الأولى شرطي وعندما تجمع زملاؤه شنت الطائرات غارة ثانية ما أودى بحياة 7 عناصر شرطة".

وكانت المجموعة مكلفة بمراقبة الطريق الدولية بين ولايتي أوزرغان وقندهار.

وفيما أكد المسؤول الأمني عدم وجود تحرك "للأعداء" في المنطقة أثناء الغارتين، أوضح الجنرال تشارلز كليفلاند، أحد المتحدثين باسم القوات الأمريكية، أن القصف وقع إثر تعرض الحلفاء الأفغان لهجوم من قبل المعارضة المسلحة.

وصرح كليفلاند، لوكالة بجواك الأفغانية:

نحن لا نعلم هوية المسلحين الذين أطلقوا النار على القوات الأفغانية، لكن القوات الأفغانية والأمريكية لديها الحق للعمل بالمثل دفاعاً عن أنفسهم.

من جهتها ادعى المتحدث باسم حركة طالبان "ذبيح الله مجاهد" بأن "القوات الأمريكية قصفت مرتين رجال قائد شرطة أورزغان السابق مطيع الله في ترينكوت بناء على طلب من منافسه الجنرال الرازق".