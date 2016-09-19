كيري يحمل الجيش السوري مسؤولية ما حدث بدير الزور

اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجيش السوري بالمسؤولية عن القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع له في دير الزور.

وطالب كيري، اليوم الاثنين، في حديث لـ "بي بي سي" روسيا بضرورة الضغط على دمشق في مراعاة نظام وقف إطلاق النار.

وأضاف كيري:

على الروس أن يتعاملوا بجدية أكثر مع موضوع إرغام حكومة الأسد على الالتزام بوقف النار الذي بات ساري المفعول في 12 سبتمبر/أيلول.

واتهم كيري دمشق بتعطيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق المحاصرة وقال إن السلطات السورية تعتبر العائق الوحيد والأكبر في الأمر، مشيرا إلى أن المساعدات كان من المفترض أن تصل إلى السكان قبل بضعة أيام، لكنها لم تبارح مكانها.

وكانت طائرات تابعة للتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد استهدفت مواقع للجيش السوري في دير الزور ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 جنديا من الجيش السوري.