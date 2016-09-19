الجيش الروسي يرد بقوة على اتهامات كيري ويكشف الحقيقة

أعلن قائد إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الفريق سيرغي رودسكوي، اليوم الإثنين، أن الأركان الروسية تنفي اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، التي زعمت أن القوات الجوية الفضائية الروسية وسلاح الجو السوري قاما خلال الأسبوع الماضي بضربات على المناطق المتوافق عليها.

موسكو — سبوتنيك

وقال رودسكوي، في مؤتمر صحفي: "أعتبر أنه من الضروري الرد على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، التي لا أساس لها من الصحة، وتخص ما يعرف بـ"الضربات العشوائية" للطيران السوري، حيث لم تشن أي ضربات لا من الطيران الروسي ولا السوري على المناطق المتفق عليها في إطار اتفاق جنيف خلال الأسبوع الماضي، ولم يتم تقديم لنا أي واقعة بشأن ذلك".

© AP Photo/ Peter Nicholls كيري يحمل الجيش السوري مسؤولية ما حدث بدير الزور

وأضاف "نفذ الجانبان الروسي والسوري التزاماتهما وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف في 9 أيلول/ سبتمبر، ولا نكشف عن محتواها بطلب من الجانب الأميركي".

وأشار رودسكوي، إلى أن بلاده ترى أن التزام الجيش السوري فقط بالهدنة لا معنى له مادامت باقي الأطراف غير ملتزمة بها، وقال: "نظرا لأن شروط نظام وقف الأعمال القتالية لا تنفذ من قبل المقاتلين، نرى أن الالتزام بها من طرف واحد من قبل قوات الجيش الحكومي لا معنى له".

وأضاف: "تبقى عالقة مسألة تأمين القوافل الإنسانية إلى شرق حلب، ويعود ذلك إلى أن الفصائل المسلحة الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة لم تجهز نقطة التفتيش في القسم الشرقي من طريق كاستيلو ولم تسلمها للهلال الأحمر السوري، كما لم تسحب المجموعات الأسلحة والمعدات من طريق كاستيلو".

وتابع قائلا: "سبب الوضع الراهن هو أن الولايات المتحدة ليست لها آليات فعالة للتأثير على المعارضة المعتدلة ولا تعرف الوضع الفعلي على الأرض. والدليل على ذلك، شن التحالف الدولي أول أمس غارة هجومية على مواقع القوات السورية في محيط دير الزور وما بدأ بعد ذلك من تقدم عصابات "داعش"".

وأكد رودسكوي: "وفقا للاتفاقيات الروسية — الأمريكية، تم إعلان نظام وقف إطلاق النار في سوريا اعتبارا من الساعة 19:00 من مساء يوم 12 أيلول/ سبتمبر، ويجب التأكيد على أنه خلال هذه الفترة لم يتم تحقيق التزام المسلحين بنظام وقف إطلاق النار.

وخلال آخر 24 ساعة بلغ عدد أعمال إطلاق النار من قبل المجموعات المسلحة 53 مرة. ومنذ إعلان نظام وقف الأعمال العدائية تم انتهاكه لـ302 مرة، وخلال هذه الفترة، قتل 63 شخصا وأصيب 252 آخرين، وبلغت خسائر الجيش السوري 153 عسكريا".