جزائري يحذر المقاتلات والسفن الأمريكية من الاقتراب من الحدود الإيرانية

حذر المتحدث الأعلى في هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية العميد سيد مسعود جزائري، من اقتراب المقاتلات والسفن الأمريكية من الحدود الجوية والمائية الإيرانية مشيراً إلى أن القوات الإيرانية لن تتردد في التصدي لها.

صرح العميد جزائري في حوار مع قناة العالم الإيرانية: بأن وجود قوة مثل إيران يمكن أن تكون عنصراً رادعاً في هذا المجال ما يصب في مصلحة جميع بلدان المنطقة.

وأضاف: على الجميع أن يبذل جهوده لتقليص انعدام الأمن وهذه هي استراتيجية إيران، وفي نفس الوقت إن ارتكبت أمريكا أو أي بلد آخر أي خطأ فإن القوات المسلحة الإيرانية سوف لن تتردد قيد أنملة في التصدي لمن وصفهم للمخطئين على حد تعبيره، وعلى كل من يدخل المنطقة يجب أن يأخذ حذره في تحركه وتصرفاته.

وأشار العميد جزائري إلى أنه وفي بعض الأحيان: من الممكن أن يرفع العسكر الأمريكان تقارير غير صحيحة وكاذبة إلى سلطاتهم العليا، وربما تكون هذه بسبب الخوف الذي ينتابهم من الحضور في هذه المنطقة كما قد تكمن خلفها أهداف…لكننا نوصيهم بأن يتركوا الابتزاز…إذ أن قواتنا الدفاعية لها إشراف استخباري كامل على المنطقة وهي مخولة لكي تتصدى كما يجب لكل معتدي.

وأشار العميد جزائري إلى أن: بلدان المنطقة تعلم أن جهود الجمهورية الإسلامية كانت دوماً لإقرار الأمن الجماعي، ولذلك نحن نرغب في أن يرتقي مستوى التعاون، وأن يزداد مستوى العلاقات بين دول المنطقة في شتى المجالات وخاصة في الشؤون الأمنية والدفاعية، أذ أن ذلك من شأنه أن يحقق الأمن للمنطقة.

ورداً على سؤال، بشأن التهديدات التي تواجه إيران في المنطقة أكد العميد جزائري أن: الأمريكان أعلنوا مراراً أنهم ينوون التصدي للجمهورية الإسلامية في إيران، وللأسف أعلنوا عدة مرات أنهم بصدد عمل عسكري ضد إيران، وسمعنا مراراً أن الخيار العسكري لديهم على الطاولة.

وأضاف: من جانب آخر نحن نرى التصرفات الأمريكية في سوريا وأفغانستان والعراق ونرى الجرائم التي تحدث مباشرة أو بالنيابة عن الأمريكان في المنطقة، والتي تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب جزائري عن تشاؤمه حول الهدنة في سوريا وقال: لست متفائلاً…فإن لأمريكا ضلع في إشعال التوتر في المنطقة وفي سوريا، حيث أن داعش وليدة الفكر والاستراتيجية الأمريكية، وليست السعودية وبعض الدول الأخرى إلا في مقام المنفذ.

وتابع: أمريكا تصب جميع جهودها لكي توجه أكبر قدر ممكن من الضربات لسوريا حكومة وشعبا، وشهدنا هدنات كثيرة نقضتها أمريكا بسرعة واستغلتها في صالح الإرهابيين والمعتدين. الهدنة الحالية أظهرت أنها هشة وغير موثوقة.