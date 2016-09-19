الشرطة تحدد المشتبه به في انفجار نيويورك

حددت الشرطة الأمريكية في نيويورك هوية الشخص المشتبه به في انفجار السبت في منطقة تشيلسي في مانهاتن للتحقيق معه، حسبما صرح عمدة المدينة بيل دي بلاسيو

وقالت الشرطة، إن المشتبه به يدعى أحمد خان رحمي، ويبلغ من العمر 28 عاما، وهو ينحدر من أصول أفغانية ويحمل الجنسية الأمريكية

ونشرت الشرطة في نيويورك صورة المشتبه به.

وانفجرت في وقت مبكر اليوم الإثنين حقيبة تحمل على الظهر تحتوي على خمس عبوات متفجرة في منطقة إليزابيث في ولاية نيوجيرسي، عندما كان يحاول روبوت نزع فتيل قنبلة.

وحذر محققون من أن المشتبه به، الذي كان آخر عنوان معروف له في منطقة إليزابيث، قد يكون "مسلحا وخطيرا"

وقال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية "أي شخص يرى هذا الرجل أو يعرف عنه شيئا، أو عن مكانه يجب أن يتصل بنا فورا"