18 مليون تلميذ تركي يبدأون الدراسة "بلا مدرسين"

بدأ أكثر من 18 مليون تلميذ، اليوم الإثنين، عامهم الدراسي في تركيا بلا مدرسين، حيث عزل عشرات آلاف المعلمين بسبب علاقاتهم المفترضة مع منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو أو المتمردين الأكراد.

وتسلم التلاميذ في اليوم الأول من العام الدراسي، كراسة "عن انتصار الديمقراطية في 15 يوليو/ تموز وتخليدا لذكرى الشهداء". وقد أعدت هذه الوثيقة أجهزة وزارة التربية التركية.

وأعلنت وزارة التربية أن شريطي فيديو يتضمنان لقطات من ليلة 15 يوليو/ تموز، التي حاول خلالها الانقلابيون إطاحة الحكم، سيعرضان على التلاميذ.

ويظهر هذان التسجيلان اللذان صورا على جسر البوسفور، شخصين "يستشهدان" خلال أعمال عنف بين جنود انقلابيين ومواطنين أتراك، نزلوا إلى الشارع من أجل التصدي لمحاولة الانقلاب.

أما التسجيل الثاني فيظهر كيف "كان الشعب يدا واحدة للتصدي للانقلاب، ويظهر شجاعته وقوته في الشارع"، وفي الخلفية صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يؤدي النشيد الوطني.

ومن جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، نور الدين جانكولي، اليوم الإثنين، أن السلطات التركية طردت 27 ألفاً و715 معلماً، على صلة مع الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وقال نور الدين للصحفيين اليوم: "في إطار التحقيق حول نشاط منظمة غولن الإرهابية، حتى الآن تم فصل 27715 من المعلمين والمعلمات، وتتم مواصلة التحقيق مع 9 آلاف و 464 معلماً، وفي حال ثبتت علاقاتهم مع غولن، سيتبع ذلك إجراءات ضرورية. وفي حال عكس ذلك سيواصلون عملهم. وهناك 455 معلماً قد عادوا لممارسة عملهم بع التحقيقات معهم".

يذكر، أن تركيا شهدت ليلة 15 — 16 تموز/ يوليو الماضي، محاولة انقلاب عسكري، قتل خلالها 246 شخصاً دون حساب الانقلابيين، حسبما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأصيب أكثر من ألفي شخص بجروح.

وتتهم أنقرة الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتّحدة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية، وتطالب واشنطن بتسليمه، فيما نفى غولن من جهته الاتهامات واستنكر المحاولة الانقلابية.