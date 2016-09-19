رسميا...إسرائيل في الناتو

افتتحت إسرائيل رسميا، اليوم الإثنين، بعثة لها في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل بغية تعزيز العلاقات مع الحلف الذي تقوده حليفتها الولايات المتحدة.

وقدم سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي أهارون ليشن- أوراق اعتماده إلى الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وجاء في بيان للسفارة الإسرائيلية أن: "إسرائيل تعلق أهمية بالغة على علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي"، حسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وناقش الرجلان خطة عمل مشتركة جديدة بين إسرائيل والحلف، بحسب البيان الذي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان ستولتنبرغ قد قال، في وقت سابق من هذا العام، إن إسرائيل شريك نشط للحلف منذ 20 عاما، مؤكدا أنه من الضروري تعزيز التعاون معها.