بالصور والفيديو...حريق هائل داخل مخيم للاجئين في اليونان

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين 19 سبتمبر/ أيلول، باندلاع حريق ضخم داخل "مخيم موريا" للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية، الأمر الذي أدى إلى إجلاء الآلاف من ساكني المخيم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة المحلية قولها، إن نحو 3 إلى 4 آلاف شخص غادروا مخيم موريا"، مؤكدة أن الرياح الشديدة ساعدت في انتشار النيران داخل المخيم.

ووفقا للوكالة، قد يكون سبب الحريق مفتعلا.

#Greece breaking | Police confirm thousands fleeing fire at Greek migrant camp on #Lesbos pic.twitter.com/K7xLPcqPmE — dotemirates (@dotemirateseng) September 19, 2016

وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان مرارا وضع مخيمات اللاجئين في اليونان مشيرة إلى اكتظاظها وعدم توفر الظروف الصحية فيها، وخاصة في جزيرة ليسبوس والجزر الأخرى شرق بحر إيجة التي يصلها معظم اللاجئين قادمين من تركيا.

Hundreds of #Syria|n refugees became homeless (again) after massive fires took large parts of Moria refugee camp in #Greece pic.twitter.com/aNrZ5FnACF — Rami (@RamiAILoIah) September 19, 2016

وطبقا لبيانات الحكومة يوجد أكثر من 13 ألف شخص في خمس جزر في مرافق شيدت لإيواء نحو 8 آلاف شخص.