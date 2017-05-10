وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بأمن تركيا

ذكر المتحدث باسم البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، أن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس أكد لنظيره التركي، فكري اشيق، خلال اتصال هاتفي معه، يوم الثلاثاء، التزام واشنطن بأمن تركيا، وذلك على خلفية الإعلان عن الخطة لتسليح الأكراد في سوريا.

واشنطن — سبوتنيك

وقال المتحدث إن "الوزير جدد التأكيد على الالتزام الأمريكي بحماية حليفنا في حلف الناتو، ومنع ظهور مخاطر أمنية إضافية". وأشار إلى أن الوزيرين أكدا "دعمهما للسلام والاستقرار في العراق وسوريا".

يذكر أن "البنتاغون" أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أذن بتزويد مقاتلين أكراد في سوريا بالسلاح "حسب الضرورة لضمان تحقيق الانتصار" في معركة استعادة مدينة الرقة من تنظيم "داعش".

وأكد البنتاغون في الوقت نفسه على لسان الناطقة باسمه دانا وايت في تصريحات للصحافيين على هامش زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى ليتوانيا "نحن ندرك تماماً المخاوف الأمنية لشريك التحالف في تركيا [..] نريد أن نطمئن الشعب والحكومة في تركيا بأن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية تركيا في مواجهة أي مخاطر أمنية".

وتعتبر أنقرة "قوات سوريا الديمقراطية" ووحدات حماية الشعب الكردية تنظيمات إرهابية بينما تتعاون الولايات المتحدة معها في الحرب ضد تنظيم "داعش".

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انطلاق عملية "غضب الفرات" لتحرير مدينة الرقة، أحد أهم معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وعاصمة "الخلافة" التي أعلنها التنظيم على الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.