ترامب قد يلتقي لافروف اليوم الأربعاء في واشنطن

موسكو — سبوتنيك
وتجدر الإشارة إلى أن لقاء لافروف مع تيلرسون، اليوم الأربعاء، سيكون الثالث لهما بعد تولي دونالد ترامب مهام الرئاسة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يبحث الوزيران خلال اللقاء ملفات أوكرانيا وسوريا وغير ذلك من أهم القضايا الدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية.
وبعد اللقاء مع تيلرسون، سيتوجه سيرغي لافروف إلى ولاية ألاسكا الأمريكية، حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس منطقة القطب الشمالي.
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