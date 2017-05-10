ترامب قد يلتقي لافروف اليوم الأربعاء في واشنطن

قد يلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه.

موسكو — سبوتنيك

والجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يقوم في 9 — 11 أيار/مايو بزيارة عمل للولايات المتحدة، سيلتقي خلال مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء لافروف مع تيلرسون، اليوم الأربعاء، سيكون الثالث لهما بعد تولي دونالد ترامب مهام الرئاسة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يبحث الوزيران خلال اللقاء ملفات أوكرانيا وسوريا وغير ذلك من أهم القضايا الدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية.

وبعد اللقاء مع تيلرسون، سيتوجه سيرغي لافروف إلى ولاية ألاسكا الأمريكية، حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس منطقة القطب الشمالي.