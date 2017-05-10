البيت الأبيض يؤكد استقبال ترامب لوزير الخارجية الروسي اليوم الأربعاء

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيستقبل اليوم الأربعاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في واشنطن.

واشنطن — سبوتنيك

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للبيت الأبيض، تضمن جدول أعمال الرئيس الأمريكي، أن اللقاء من المقرر أن يعقد في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت واشنطن [17:30 بتوقيت موسكو] في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وراء أبواب مغلقة، من دون حضور الصحفيين.

هذا، وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، بأن الرئيس ترامب قد يلتقي سيرغي لافروف خلال زيارته لواشنطن، اليوم الأربعاء.

والجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يقوم في 9 — 11 أيار/مايو بزيارة عمل للولايات المتحدة، سيلتقي خلال مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء لافروف مع تيلرسون، اليوم الأربعاء، سيكون الثالث لهما بعد تولي دونالد ترامب مهام الرئاسة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يبحث الوزيران خلال اللقاء ملفات أوكرانيا وسوريا وغير ذلك من أهم القضايا الدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية.

وبعد اللقاء مع تيلرسون، سيتوجه سيرغي لافروف إلى ولاية ألاسكا الأمريكية، حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس منطقة القطب الشمالي.