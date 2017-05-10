رئيس كوريا الجنوبية الجديد لا يستبعد زيارة بيونغ يانغ

أعلن رئيس كوريا الجنوبية الجديد، مون جاي إن، اليوم الأربعاء، أنه لا يستبعد قيامه بزيارة بيونغ يانغ في المستقبل.

سيؤول — سبوتنيك. وقال مون جاي إن في خطاب موجه إلى المواطنين، ألقاه أمام البرلمان عقب مراسم تنصيبه رئيسا لكوريا الجنوبية: "في حال الضرورة أنا سأتوجه إلى واشنطن فورا، وفي حال كانت هناك ظروف مواتية، فإنني على استعداد لزيارة بيونغ يانغ أيضا".

© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon رئيس كوريا الجنوبية الجديد لاجئ من كوريا الشمالية

وأكد مون جاي إن كذلك عازم على حل مسألة نشر منظومة "ثاد" الأميركية للدفاع الصاروخي على أراضي كوريا الجنوبية عبر الحوار مع واشنطن وبكين. وقال: "من أجل حل قضية "ثاد" سأجري مباحثات صريحة مع الولايات المتحدة والصين".

هذا، وقد تولى مون جاي رسميا منصب رئيس كوريا الجنوبية، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة المبكرة في البلاد، والتي حصل فيها على 41.1 بالمئة من الأصوات. وجرت في كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة بعد إقصاء الرئيسة السابقة، بارك غيون هي، عن منصبها بسبب فضيحة فساد كبرى.

ويأتي ذلك على خلفية توترات مع كوريا الشمالية، التي أجرت في الفترة الأخيرة عددا من التجارب الصاروخية، إضافة إلى تجربتها النووية الخامسة، التي أجرتها في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نشرت على أراضي كوريا الجنوبية منظومة "ثاد" الصاروخية لحماية حليفها من صواريخ كوريا الشمالية. وأثار نشر الصواريخ قلقا لدى الصين وروسيا، حيث اعتبرت موسكو وبكين أن نشر منظومة الصواريخ الأمريكية يساهم في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.