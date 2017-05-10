بوتين يهنئ مون جاي إن برئاسة كوريا الجنوبية

وقال بوتين في برقيته إنه يقدر العلاقات البناءة مع كوريا الجنوبية، وأن موسكو على استعداد لتعزيز التعاون الثنائي مع سيؤل في مختلف المجالات، كذلك تنسيق الجهود في التعامل مع قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي.
وأعرب بوتين عن ثقته في أن المصالح الأساسية للدول الصديقة تتماشى مع تعزيز السلام والأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا ككل.
وفاز مون جاي إن، أمس الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت بعد عزل الرئيسة السابقة باك غن هي، بعد الفضيحة السياسية التي طالتها واتهامها بإساءة استخدام سلطاتها.
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