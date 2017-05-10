بوتين يهنئ مون جاي إن برئاسة كوريا الجنوبية

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى مون جاي إن لفوزه برئاسة كوريا الجنوبية، مؤكدا الاستعداد لتكثيف التعاون بين البلدين.

وقال بوتين في برقيته إنه يقدر العلاقات البناءة مع كوريا الجنوبية، وأن موسكو على استعداد لتعزيز التعاون الثنائي مع سيؤل في مختلف المجالات، كذلك تنسيق الجهود في التعامل مع قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي.

© REUTERS/ Kim Kyung-Hoon الحقوقي مون جاي إن يفوز برئاسة كوريا الجنوبية

وأعرب بوتين عن ثقته في أن المصالح الأساسية للدول الصديقة تتماشى مع تعزيز السلام والأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا ككل.

وفاز مون جاي إن، أمس الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت بعد عزل الرئيسة السابقة باك غن هي، بعد الفضيحة السياسية التي طالتها واتهامها بإساءة استخدام سلطاتها.