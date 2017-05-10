السفارة الأمريكية بالرياض تحذف إسرائيل من فيديو زيارة ترامب للمملكة

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أسباب اقتطاع ذكر إسرائيل خلال فيديو للرئيس الأمريكي دونالد تارمب، ظهر فيه ليتحدث عن جولة خارجية له لبعض دول المنطقة، وذلك بعد أن تسبب حذف إسرائيل من الفيديو في حالة استياء.

© Sputnik. Sergey Guneev إسرائيل تهاجم أردوغان: لا تعظنا وأنت تنتهك حقوق الإنسان

ووصفت الخارجية الأمريكية حذف إسرائيل من الفيديو الذي نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية، وصفته بأنه "خطأ غير مقصود"، وذلك بعد أن انتقد إليوت أنجيل، عضو الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، حذف كلمة إسرائيل من الفيديو الذي نشرته سفارة أمريكا في السعودية على حسابها الرسمي على تويتر، حسبما ذكرت وكالة JTA المختصة بالشأن العبري.

وأعرب إليوت أنجيل عن استنكاره لما حدث، وقال:

في الوقت الذي يجب فيه أن تشجع الولايات المتحدة الأمريكية شعوب المنطقة على التمسك بمبادئ التسامح وتقبل الآخر، يأتي هذا الفيديو كنوع من التسليم بموقف السعودية المناهض لإسرائيل.

وتداركت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية الخطأ فور انتباهها إليه، وأسرعت إلى حذف الفيديو من صفحتها، واعتذرت عن ذلك الخطأ الذي وصفته بـ"غير المقصود".