بهذه الطريقة الغريبة استقبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي خبر إقالته

أقال الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، معلنا أنه غير قادر على إدارة المكتب بشكل فعال.

وحول كيفية استقبال كومي لخبر إقالته، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن كومي صرح لبعض عملاء مكتب التحقيقات في لوس أنجلوس بأنه أخذ في الضحك لدى سماعه الخبر عبر شاشة التلفزيون، وقال إنه اعتقد أن الأمر نكتة مضحكة، ووصفه بالخدعة الإعلامية الناجحة.

© REUTERS/ Joshua Roberts ماذا قال ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في رسالة عزله اللاذعة

وفي هذا الوقت، أشار مساعدو كومي له بقطع كلمته والانسحاب من القاعة، وصافحهم كومي وتوجه إلى مكتبه في لوس أنجلوس، حيث تم إبلاغه بالفصل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى إعلان الخبر على شاشات التلفزيون لم يكن كومي قد علم بعد باستقالته بمعلومة رسمية، ولم يحصل على رسالة ترامب إلا في وقت لاحق عندما وصل إلى مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" التلفزيونية أن كومي تم إبلاغه بإقالته خلال طريقه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس.