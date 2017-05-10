الأكراد يرحبون بقرار البيت الأبيض بتسليحهم رسميا

قال ريدور خليل، الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، إن قرار البيت الأبيض بتسليح الوحدات بشكل رسمي منصف، على الرغم من صدوره متأخرا بعض الشيء.

© AFP 2018/ Delil Souleiman "قوات سوريا الديمقراطية" تعلن تحرير مدينة الطبقة القديمة بالكامل

القاهرة — سبوتنيك. وأضاف خليل في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن "قرار البيت الأبيض بتسليح وحدات حماية الشعب كان منصفا ومعبرا عن الثقة التي خلقتها مواقف ومعارك خاضتها الوحدات نيابة عن العالم ضد الإرهاب بكل أشكاله، بما في ذلك إرهاب تنظيم "داعش".

وأشار الناطق باسم وحدات حماية الشعب في بيانه إلى أن "الوحدات تثمن هذا القرار التاريخي، وتعلن أنها وبالتنسيق مع التحالف الدولي، ستتمكن من دحر كل قوى الظلام، لبناء سوريا الحرة، لكل أبنائها دون تمييز أو إقصاء".

واعتبر خليل القرار الأمريكي "صحيحا، ويظهر زيف كل الادعاءات الباطلة ضد وحداتنا، وقواتنا، لتشويه صورتها، والتقليل من أهمية دورها في مكافحة الإرهاب".