جاويش أوغلو يعتبر تسليح الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا تهديدا لتركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن تزويد الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح يهدد أمن تركيا، ودعا إلى عدم "اتخاد خطوات خاطئة" في سوريا.

أنقرة — سبوتنيك. وفي مؤتمر صحفي من أنقرة، قال جاويش أوغلو "تزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح يهدد تركيا. لا فرق بين حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب الكردية وهما منظمتان إرهابيتان".

ودعا الوزير التركي إلى "عدم اتخاذ خطوات خاطئة في سوريا"، وإلى "التخطيط جيدا في سوريا لمرحلة ما بعد داعش"، في إشارة إلى تنظيم ""الدولة الإسلامية" المحظور في عدة دول من بينها روسيا.

وكان قد أعلن البنتاغون، يوم أمس، أن الولايات المتحدة ستزود مقاتلين أكراد في سوريا بالسلاح وسنطمئن تركيا بشأن ذلك، كما سنجعل الأولوية في إمدادات السلاح للعناصر العربية بالتحالف الذي يقاتل لاستعادة الرقة، التي تعتبر معركة طويلة وصعبة.